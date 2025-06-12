Друга Путина переизбрали президентом Международной федерации дзюдо
- Мариус Визер переизбран на шестой срок президентом Международной федерации дзюдо, единогласно поддержан на конгрессе в Будапеште.
- Визер имеет долгие отношения с Владимиром Путиным, а IJF критиковали за разрешения спортсменам из России и Беларуси соревноваться под нейтральным флагом после войны в Украине.
Визер занимает должность президента IJF с 2007 года, и до этого был президентом Европейского союза дзюдо в течение семи лет.
Румынского функционера Мариуса Визера вновь избрали президентом Международной федерации дзюдо (IJF). Это уже шестой срок для Визера, который возглавляет организацию с 2007 года.
Румын Мариус Визер снова возглавил Международную федерацию дзюдо (IJF). Его единогласно переизбрали президентом во время конгресса организации в Будапеште, пишет 24 канал со ссылкой на Inside the Games.
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Друг Путин снова возглавит IJF
Во время выборов Визер был единственным кандидатом на должность, что и обусловило его безальтернативное переизбрание. Делегаты конгресса единодушно поддержали его кандидатуру. После объявления результатов Визер поблагодарил членов федерации за доверие и пообещал дальнейшую работу над развитием дзюдо на международном уровне.
"Спасибо вам снова и всегда – за доверие, преданность, сотрудничество и поддержку. Вы можете быть уверены: новый исполнительный комитет IJF и я сам будем еще более мотивированы работать ради будущего дзюдо", – заявил он.
Справка. Мариус Визер возглавляет IJF с 2007 года. До этого в течение семи лет он был президентом Европейского союза дзюдо. За время своего руководства федерацией Визер неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих тесных отношений с президентом России Владимиром Путиным.
Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году IJF одной из первых позволила спортсменам из России и Беларуси соревноваться под нейтральным флагом. А уже в 2025 году белорусским дзюдоистам позволили выступать на чемпионате мира под национальным флагом, что вызвало волну критики со стороны части международного сообщества.