Румынского функционера Мариуса Визера вновь избрали президентом Международной федерации дзюдо (IJF). Это уже шестой срок для Визера, который возглавляет организацию с 2007 года.

Румын Мариус Визер снова возглавил Международную федерацию дзюдо (IJF). Его единогласно переизбрали президентом во время конгресса организации в Будапеште, пишет 24 канал со ссылкой на Inside the Games.

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Друг Путин снова возглавит IJF

Во время выборов Визер был единственным кандидатом на должность, что и обусловило его безальтернативное переизбрание. Делегаты конгресса единодушно поддержали его кандидатуру. После объявления результатов Визер поблагодарил членов федерации за доверие и пообещал дальнейшую работу над развитием дзюдо на международном уровне.

"Спасибо вам снова и всегда – за доверие, преданность, сотрудничество и поддержку. Вы можете быть уверены: новый исполнительный комитет IJF и я сам будем еще более мотивированы работать ради будущего дзюдо", – заявил он.

Справка. Мариус Визер возглавляет IJF с 2007 года. До этого в течение семи лет он был президентом Европейского союза дзюдо. За время своего руководства федерацией Визер неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих тесных отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году IJF одной из первых позволила спортсменам из России и Беларуси соревноваться под нейтральным флагом. А уже в 2025 году белорусским дзюдоистам позволили выступать на чемпионате мира под национальным флагом, что вызвало волну критики со стороны части международного сообщества.