Шахтер предлагал Карпатам экс-игрока сборной Украины: "львы" забраковали футболиста

Донецкий Шахтер готовится ко второй части сезона в турецком городе Белек. Вместе с командой к возобновлению сезона-2024/2025 готовится и Марьян Швед, который не является частым участником официальных матчей "горняков".

По информации "ТаТоТаке", донецкий Шахтер предлагал 27-летнего правого вингера львовским Карпатам. Ведь раньше летали слухи, что "львы" и их руководитель Владислав Лупашко заинтересованы в кандидатуре Марьяна Шведа, пишет 24 Канал.

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Не захотели возвращать клубного воспитанника

Однако ведущий программы Михаил Спиваковский рассказал, что львовский клуб отклонил предложение "горняков" по трансферу Шведа. Марьян не входит в список трансферных целей Карпат в зимнее окно.

Поэтому фланговый полузащитник поехал на тренировочные сборы с Шахтером.

Следует отметить. В текущем сезоне-2024/2025 Швед принял участие лишь в 4-х матчах "горняков", в которых не запомнился результативными действиями. Суммарно лишь 95 сыгранных минут. Контракт вингера с донецким клубом рассчитан до конца июня 2027-го года, а Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

Напомним, что Швед – воспитанник львовских Карпат, который провел в футболке "зелено-белых" 55 матчей, в которых отметился 23 голами и 7 ассистами.

Сейчас вся концентрация и подготовка дончан направлена на два заключительных матча Лиги чемпионов – 22 января против Бреста и 29 января против дортмундской Боруссии. Перед последними двумя турами "горняки" не потеряли все шансы в борьбе за выход в плей-офф ЛЧ. Команда Пушича с 4 баллами идет 27-й, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.

В рамках подготовки подопечные Марино Пушича сыграют контрольные спарринги против загребского Динамо (9 января), софиевского ЦСКА (15 января) и болгарского Лудогорца (15 января).