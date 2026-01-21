Звезда сборной Германии и Барселоны будет играть в одной команде с украинцами Цыганковым и Ванатом

Зимнее трансферное окно близится к своему завершению. Европейские клубы продолжают усиливать составы новичками, не является исключением и Жирона.

Каталонский клуб уже оформил подписание хавбека Клаудио Эчеверри. Теперь же партнером Цыганкова и Ваната станет известный игрок сборной Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Жироны.

Кто усилил Жирону?

Каталонцы объявили о подписании опытного вратаря Марка-Андре тер Штегена. 33-летний немец перешел на правах аренды до конца текущего сезона. Подробнее все важнейшие трансферы этой зимы собрали в отдельном материале.

Марк-Андре долго залечивал травму, поэтому потерял место в основе Барселоны. В этой кампании основным кипером "блаугранас" стал новичком Жоан Гарсия, которого приобрели у Эспаньола за 25 миллионов евро.

В сезоне 2025 – 2026 тер Штеген отыграл лишь один матч в Кубке Испании. В целом же вратарь стал легендой Барселоны. Он присоединился к команде в 2014 году и за это время отыграл 423 матча за клуб согласно данным Transfermarkt.

На его счету 176 клиншитов. Немец помог "блаугранас" выиграть 19 титулов, среди которых шесть трофеев Ла Лиги и Лига чемпионов. Он был последним игроком-победителем ЛЧ, который еще оставался в Барселоне. Также на счету кипера 44 матча за сборную Германии.

