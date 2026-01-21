Звезда сборной Германии и Барселоны будет играть в одной команде с украинцами Цыганковым и Ванатом
- Жирона подписала на правах аренды вратаря Марка-Андре тер Штегена.
- Игрок в последнее время залечивал травму и выпал из основы.
Зимнее трансферное окно близится к своему завершению. Европейские клубы продолжают усиливать составы новичками, не является исключением и Жирона.
Каталонский клуб уже оформил подписание хавбека Клаудио Эчеверри. Теперь же партнером Цыганкова и Ваната станет известный игрок сборной Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Жироны.
По теме Суркисы хотели отправить лидера сборной Украины на фронт: экс-игрок Динамо скрывался в Испании
Кто усилил Жирону?
Каталонцы объявили о подписании опытного вратаря Марка-Андре тер Штегена. 33-летний немец перешел на правах аренды до конца текущего сезона. Подробнее все важнейшие трансферы этой зимы собрали в отдельном материале.
Марк-Андре долго залечивал травму, поэтому потерял место в основе Барселоны. В этой кампании основным кипером "блаугранас" стал новичком Жоан Гарсия, которого приобрели у Эспаньола за 25 миллионов евро.
В сезоне 2025 – 2026 тер Штеген отыграл лишь один матч в Кубке Испании. В целом же вратарь стал легендой Барселоны. Он присоединился к команде в 2014 году и за это время отыграл 423 матча за клуб согласно данным Transfermarkt.
На его счету 176 клиншитов. Немец помог "блаугранас" выиграть 19 титулов, среди которых шесть трофеев Ла Лиги и Лига чемпионов. Он был последним игроком-победителем ЛЧ, который еще оставался в Барселоне. Также на счету кипера 44 матча за сборную Германии.
Как Ванат и Цыганков выступают за Жирону?
- Виктор Цыганков перешел в стан каталонцев в январе 2023 года и за это время уже записал на свой счет 18 голов и 20 ассистов. В текущей кампании вингер оформил 5 голов в 13-ти встречах во всех турнирах.
- К слову, Цыганков может покинуть Жирону уже этим летом. В свою очередь Ванат стал игроком Жироны летом 2025 года.
- Трансфер форварда Динамо обошелся каталонцам примерно в 15 миллионов евро. Украинец уже имеет в своем активе 6 голов в 18-ти встречах.
- После 20-ти туров Ла Лиги Жирона занимает 11 место в турнирной таблице. Команда Мичела выиграла три последние встречи и оторвалась от зоны вылета на пять очков.