Скандал года в теннисе: чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на 4 года за отказ пройти допинг-контроль

Победительница Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова получила четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Чешка отказалась пройти внесоревновательный допинг-тест, что приравнивается к положительному результату пробы.

Бывшая шестая ракетка мира оказалась в центре одного из самых громких скандалов последних лет в теннисе. Независимый трибунал отклонил объяснения спортсменки и вынес суровый вердикт, который фактически ставит крест на ближайших годах её карьеры, сообщает ITIA.

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Что известно о наказании Вондроушовой?

Международное агентство по честности в теннисе объявило о четырехлетней дисквалификации Маркеты Вондроушовой. Причиной стал отказ спортсменки пройти допинг-контроль во время внесоревновательной проверки, которая состоялась 3 декабря 2025 года в её доме.

Согласно антидопинговому кодексу, отказ от тестирования расценивается так же серьезно, как и обнаружение запрещенных веществ в пробе спортсмена. Именно поэтому к чемпионке Уимблдона применили максимальное наказание для подобных случаев.

В ITIA подчеркнули, что процедура тестирования проводится в соответствии со строгими международными стандартами, а её игнорирование подрывает систему борьбы с допингом в спорте.

Почему трибунал не поверил чемпионке Уимблдона?

В ходе рассмотрения дела Вондроушова объяснила свой отказ сильным стрессом, сложным психологическим состоянием и опасениями за собственную безопасность. Однако независимый трибунал признал эти аргументы недостаточными для оправдания нарушения правил.

Срок дисквалификации продлится до 21 июня 2030 года. В этот период чешской теннисистке будет запрещено участвовать в турнирах, тренировках и любых официальных мероприятиях под эгидой ITF, WTA и других теннисных организаций.

В то же время спортсменка ещё имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Также ей предоставят доступ к программе конфиденциальной психологической поддержки для профессиональных теннисистов.

Каковы главные достижения теннисистки?

На Уимблдоне-2023 чешка стала первой в истории несеяной теннисисткой в Открытой эре, выигравшей этот легендарный турнир Grand Slam.

Вондроушова завоевала серебряную медаль Олимпиады-2020 для Чехии.

В 2019 году теннисистка, будучи ещё совсем юной, сенсационно дошла до решающего матча "Ролан Гаррос".

Для 26-летней чешки такая длительная дисквалификация может означать фактический конец выступлений на высшем уровне.