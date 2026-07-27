Глава украинского футбола неоднократно заявлял, что для него неприемлемы связи хороших футбольных знакомых со страной-агрессорой. 24 Канал рассказывает, что известно о людях, уехавших за рублем во время войны.

Проложил путь: Марко Матерацци

Первым это сделал бывший футбольный соперник президента УАФ Марк Матерацци – знаковый в прошлом футболист Интера и сборной Италии. Во время футбольной карьеры Марко больше всего запомнился своей удачной провокацией против Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006.

Этот эпизод был настолько громким 20 лет назад, что затмил даже удачную игру самого Матерацци, отличившегося в этом финале голом в основное время и точным ударом во время серии пенальти.

Марко Матерацци после удара Зинедина Зидана / Фото: Getty Images

За десять лет в Интере, с 2001 по 2011 год, защитник пять раз становился чемпионом Италии, а в 2010-м выигрывал Лигу чемпионов.

В четвертьфинале Евро-2024 итальянец появился в России как гость телестудии российского стримингового сервиса. Впоследствии он посетил товарищеский матч московского "Динамо". Недавно в мае он снова посетил российскую столицу. На этот раз уже с Андреа Пирло.

Со временем Марко Матерацци публично изменил свои взгляды и извинился перед украинцами .

Возмутился отказом в сборной Италии: Андреа Пирло

Главным ньюзмейкером со скандальным оттенком в последние дни стал 47-летний тренер дубайского клуба Юнайтед Андреа Пирло. Он был главным кандидатом на должность тренера сборной Италии, но после общественного недовольства упустил эту возможность .

Сам Пирло ошибок не признал и начал винить своих земляков в лицемерии. Во время спортивной карьеры бывший футболист центра поля демонстрировал более гениальные действия.

За 15 лет в Интере, Милане и Ювентусе он шесть раз выигрывал Серию А, а вместе с Андреем Шевченко побеждал в Лиге чемпионов 2002/03. Также Андреа Пирло являлся одним из лидеров сборной Италии на победном ЧМ-2006.

Игроки команды Ruh не пожали руку: Франческо Тотти

Весной 2025 года Франческо Тотти оказался в центре скандала из-за поездки в Москву. Бывший капитан Ромы стал почетным гостем спортивного мероприятия в России, несмотря на полномасштабную агрессию против Украины.

Визит вызвал волну критики как среди украинских болельщиков, так и в Италии. Многие фанаты и общественные деятели призвали легенду отказаться от поездки, однако Тотти все же посетил мероприятие.

Недавно игроки Ruh Media Team публично отказались давить ему руку.

Во время футбольной карьеры Франческо Тотти отыграл 24 сезона за Рому, является рекордсменом клуба по количеству матчей в этом клубе. В 2006 году становился чемпионом мира в составе Италии.

Как реагирует Шевченко

По информации итальянских СМИ, президент УАФ Андрей Шевченко осудил экс-звезд , посещавших Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Отметим, что ранее Андрей Шевченко рассказывал в разговоре для ютуб-канала " Бомбардир ", поставившего общение с Пирло и Тотти на паузу.