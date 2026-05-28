"Я понял, что подвел людей": Матерацци извинился за поездку в Россию

Марко Матерацци впервые публично отреагировал на волну критики после визита в Россию. Легендарный итальянец признал, что его поездка была ошибкой и задела многих людей.

Бывший защитник сборной Италии и миланского Интера Марко Матерацци попал в громкий скандал из-за поездки в Москву на финал Кубка России. Визит чемпиона мира-2006 вызвал возмущение в соцсетях, особенно на фоне массированных атак России по Украине, передает 24 Канал.

Что сказал Матерацци?

По словам экс-футболиста, он действовал необдуманно и не осознавал, какой будет реакция людей на его поездку в страну-агрессора.

Те, кто меня знает, в курсе, что я никогда не прячусь за оправданиями. Я понял, что подвел многих людей, особенно в Украине, которые ежедневно рискуют своей жизнью. Моей главной целью всегда было приносить радость и удовольствие детям во всем мире через футбол. Я хочу четко заявить, от всего сердца, что я выступаю против любой войны и пропаганды,

– написал Матерацци на своей странице в инстаграме.

Итальянец также отметил, что не хотел демонстрировать поддержку России своим приездом на футбольное мероприятие.

Скандальная поездка в Москву

Напомним, Марко Матерацци вместе с Андреа Пирло посетил Москву во время “Дня футбола”, организованного Российским футбольным союзом. Экс-игроки участвовали в фотосессиях, автограф-сессиях и других активностях перед финалом Кубка России.

Особое возмущение вызвало то, что легенды итальянского футбола находились в Москве именно в дни очередных российских обстрелов Киева. Из-за этого в соцсетях Матерацци и Пирло получили волну критики от болельщиков и журналистов.

Напомним, глава УАФ Андрей Шевченко рассказал, что перестал общаться с бывшими партнерами по Серии А, которые ездят в Россию и молчат о войне.