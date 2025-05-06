Перед матчем Лиги чемпионов: лидера Интера обвинили в сексуальном насилии

Маркус Тюрам попал в неприятную ситуацию связанную с обвинениями в сексуальном насилии. Претензии игроку Интера выдвинула звезда фильмов для взрослых Шарлотта Лавиш.

Актриса вспомнила эпизод, который состоялся несколько лет назад в Германии. Тогда Тюрам выступал в составе Боруссии Менхенгладбах, пишет 24 канал со ссылкой Lives Foot.

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Что известно об инциденте

Шарлотта Лавиш утверждает, что тогда Маркус Тюрам специально закрыл ее в доме, а также применил к ней физическую силу для того, чтобы удалить видеозапись их ссоры.

По словам Шарлотты, нападающий Интера тянул ее за лодыжку и говорил о влечении женщин, употребляющих наркотические вещества. Лавиша показала видео с ушибами в виде синяков, переписку с Маркусом и разговор с правоохранителями.

Лавиш рассказала об инциденте с Тюрамом: смотрите видео

Интересно, что видео с обвинением Маркуса Тюрама появилось в день игры между Интером и Барселоной в полуфинале Лиги чемпионов. Эта ситуация может повлиять на психологическое состояние нападающего "нерадзурри".

К слову. Матч Интер – Барселона состоится 6 мая в 22:00 по киевскому времени.

Пока в Интере не комментировали ситуацию, которая сложилась вокруг Маркуса Тюрама. Однако инцидент активно обсуждается в СМИ, в социальных сетях и среди фанов.

Ранее Маркус Тюрам уже попадал в скандал. Французский форвард плюнул сопернику в лицо во время матча чемпионата Германии и получил шестиматчевую дисквалификацию, а также оштрафован на зарплату за месяц.