Звезда Шахтера согласился перейти в клуб немецкой Бундеслиги

Летнее трансферное окно набирает свои обороты. Ожидалось, что главным его событием для Украинской Премьер-лиги станет переход в сильный европейский чемпионат Георгия Судакова.

Однако информации о его потенциальном трансфере пока почти нет. Зато "горняки" могут осуществить другую громкую продажу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sport.

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Кого хотят приобрести у Шахтера?

Речь идет о бразильском полузащитнике Марлоне Гомесе. Он может продолжить свою карьеру в Германии.

Им интересуется РБ Лейпциг. Один из сильнейших клубов Бундеслиги уже вступил в прямые переговоры с Шахтером, однако получил отказ на первое предложение.

При этом руководство "быков" также провело переговоры с представителями Марлона Гомеса и, по информации журналиста Филиппа Хинце, достигло устной принципиальной договоренности с 21-летним футболистом. Теперь боссы Лейпцига готовятся к новому раунду переговоров с "горняками".

Справка. Гомес выступает за Шахтер с января 2024 года после перехода из Васко да Гамы. Всего он провел за донетчан 48 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Напомним, что накануне "горняки" пробились во второй раунд квалификации Лиги Европы. Они по сумме двух матчей разгромили финский Ильвес со счетом 6:0.