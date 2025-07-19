Проте інформації про його потенційний трансфер наразі майже немає. Натомість "гірники" можуть здійснити інший гучний продаж, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sport.

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Кого хочуть придбати в Шахтаря?

Йдеться про бразильського півзахисника Марлона Гомеса. Він може продовжити свою кар'єру в Німеччині.

Ним цікавиться РБ Лейпциг. Один з найсильніших клубів Бундесліги вже вступив у прямі перемовини з Шахтарем, проте отримав відмову на першу пропозицію.

При цьому керівництво "биків" також провело переговори з представниками Марлона Гомеса й, за інформацією журналіста Філіпа Хінце, досягло усної принципової домовленості з 21-річним футболістом. Тож тепер боси Лейпцига готуються до нового раунду перемовин з "гірниками".

Довідка. Гомес виступає за Шахтар з січня 2024 року після переходу з Васко да Гами. Всього він провів за донеччан 48 матчів, у яких забив вісім голів і віддав п’ять результативних передач.

Нагадаємо, що напередодні "гірники" пробилися у другий раунд кваліфікації Ліги Європи. Вони за сумою двох матчів розгромили фінський Ільвес з рахунком 6:0.