Попри численні намагання ПСЖ так і не зміг домовитись з Борнмутом про трансфер Іллі Забарного. Англійський клуб може вихопити футболіста прямо з під носа у парижан, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Куди перейде Забарний?

Борнмут виставив шалений цінник на Іллю Забарного. ПСЖ намагався знизити ціну на українського захисника, але "вишні", попри чутки, не поступились парижанам у вартості футболіста.

Однак з'явився клуб, який готовий задовольнити апетити Борнмута – 70 мільйонів євро. Тоттенхем заплатить "вишням" потрібну суму та навіть додасть бонуси до угоди по трансферу українця.

Чи перейде Ілля Забарний у Тоттенхем залежить лише від футболіста. "Шпори" мають великі шанси перехопити лідера збірної ПСЖ, адже французький клуб не хоче платити такі кошти за футболіста.

До слова. Тоттенхем у наступному сезоні зіграє у Лізі чемпіонів. "Шпори" у кампанії 2024/2025 виграли Лігу Європи та здобули путівку в основну сітку найпрестижнішого турніру.

Раніше повідомляли, що іншому англійському топклубу пропонували купити Іллю Забарного влітку цього року. Команда якраз потребує нового захисника.