Победитель Лиги чемпионов может получить отстранение от еврокубков

Нарушение финансового фэйр-плей может оставить за бортом следующего евросезона французский Марсель. Клуб, который в 1993 году триумфовал в Лиге чемпионов, не смог выполнить обещание по финансам, которое дал УЕФА.

В прошлом сезоне провансальцы заняли 5-ю строчку Лиги 1 и должны были бы представлять Францию в Лиге Европы. Но, по информации L'Equipe, убыточность клуба достигла критической точки.

Почему Марселю грозят санкции от УЕФА?

В 2022 году клуб из Прованса уже имел большие финансовые проблемы. Тогда руководящий орган европейского футбола подписал с руководством команды меморандум о том, что Марсель вернется к выполнению требований финансового баланса, которые предусматривают объем убытков не более 60 миллионов евро за три сезона.

Вместо этого дела пошли только хуже: за три года французы ушли в минус на 157 миллионов евро, львиная доля потерь пришлась на сезон 2024/2025. Соответственно УЕФА рассматривает вопрос о признании Марселя виновным в нарушении финансового фэйр-плей, за что предусмотрен запрет участия в международных матчах.

Какие достижения в еврокубках имеет Марсель?

Самая большая вершина, на которую поднялся клуб из Прованса, это победа в Лиге чемпионов в 1993 году. Тогда команда с Бартезом, Дешамом и Десайи в составе переиграла в Мюнхене в финале Милан.

Еще один раз Марсель был в финале, но уступил в 1991 году по пенальти сербской Црвене Звезде.

В Лиге Европы Марселю упорно не везет: три финала и три поражения, последнее от Атлетико Мадрид в 2018 году.