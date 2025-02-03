Нашли замену Бражку: Вулверхэмптон подпишет полузащитника Реймса

Английский Вулверхэмптон заинтересовался полузащитником Реймса Маршаллом Мунеци. Клуб уже близок к подписанию игрока.

Вулверхэмптон хотел подписать Владимира Бражко за 20 миллионов евро, однако Динамо отказалось продавать полузащитника. Похоже, что английский клуб уже нашел замену украинцу, пишет 24 канал со ссылкой на Майка МакГрата.

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Игрок Реймса перейдет к "волкам"

Вулверхэмптон уже близок к согласованию контракта с Маршаллом Мунеци, который сейчас играет за Реймс. Также футболист играет за сборную Зимбабве.

Мунеци перешел в Реймс летом 2019 года из Орландо Пайретс.

Справка. В сезоне-2024/2025 Маршалл Мунеци сыграл 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

Отметим, что сейчас Вулверхэмптон занимает 17-ю позицию в турнирной таблице АПЛ.