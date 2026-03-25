Экс-футболист Шахтера и Металлиста завершил карьеру, отложив это на три года из-за мечты отца

40-летний Марсио Азеведо, который ранее защищал цвета Металлиста и Шахтера, объявил о завершении футбольной карьеры. Последним этапом его профессионального пути был бразильский клуб Деспортива Гуарабира.

Бывший защитник публично поблагодарил всех своих болельщиков и партнеров по команде. Об этом информирует издание OneFootball.

Что известно о завершении карьеры Азеведо?

Футболист мог завершить карьеру еще три года назад, но отсрочил это решение ради личной цели. Он вернулся на поле, чтобы провести сезон в родном клубе Деспортива Гуарабира и осуществить мечту своего отца, прежде чем окончательно повесить бутсы на гвоздь.

Я завершаю свою карьеру с сердцем, полным благодарности. Я пережил невероятные моменты в футболе, получил важные титулы и нашел друзей, которых сохраню на всю жизнь. Это был период большого труда и самоотверженности, и я горжусь всем, что построил на футбольном поле,

– заявил Азеведо.

