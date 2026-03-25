Колишній захисник публічно подякував усім своїм уболівальникам і партнерам по команді. Про це інформує видання OneFootball.
Що відомо про завершення кар'єри Азеведо?
Футболіст міг завершити кар'єру ще три роки тому, але відтермінував це рішення заради особистої мети. Він повернувся на поле, щоб провести сезон у рідному клубі Деспортіва Гуарабіра та здійснити мрію свого батька, перш ніж остаточно повісити бутси на цвях.
Я завершую свою кар'єру з серцем, сповненим вдячності. Я пережив неймовірні моменти у футболі, здобув важливі титули та знайшов друзів, яких збережу на все життя. Це був період великої праці й самовідданості, і я пишаюся всім, що збудував на футбольному полі,
– заявив Азеведо.
Що відомо про Марсіо Азеведо?
У 2013 році Азеведо приєднався до харківського Металіста, де швидко закріпився як ключовий гравець на позиції лівого захисника.
Наступного року він підписав контракт із донецьким Шахтарем, з яким здобув кілька національних трофеїв, включно з чемпіонством в Українській Прем'єр‑лізі та кубковими перемогами.
Крім виступів в Україні, за даними Вікіпедії, Азеведо грав на правах оренди в грецькому ПАОК та представляв низку бразильських клубів, серед яких Атлетіко Паранаенсе, де він став володарем Кубка Бразилії та Кубка Південної Америки.