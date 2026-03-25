Бывший защитник публично поблагодарил всех своих болельщиков и партнеров по команде. Об этом информирует издание OneFootball.
Что известно о завершении карьеры Азеведо?
Футболист мог завершить карьеру еще три года назад, но отсрочил это решение ради личной цели. Он вернулся на поле, чтобы провести сезон в родном клубе Деспортива Гуарабира и осуществить мечту своего отца, прежде чем окончательно повесить бутсы на гвоздь.
Я завершаю свою карьеру с сердцем, полным благодарности. Я пережил невероятные моменты в футболе, получил важные титулы и нашел друзей, которых сохраню на всю жизнь. Это был период большого труда и самоотверженности, и я горжусь всем, что построил на футбольном поле,
– заявил Азеведо.
Что известно о Марсио Азеведо?
В 2013 году Азеведо присоединился к харьковскому Металлисту, где быстро закрепился как ключевой игрок на позиции левого защитника.
В следующем году он подписал контракт с донецким Шахтером, с которым получил несколько национальных трофеев, включая чемпионство в Украинской Премьер-лиге и кубковыми победами.
Кроме выступлений в Украине, по данным Википедии, Азеведо играл на правах аренды в греческом ПАОК и представлял ряд бразильских клубов, среди которых Атлетико Паранаэнсе, где он стал обладателем Кубка Бразилии и Кубка Южной Америки.