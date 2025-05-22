Свадьба на Кипре и пушистое звездное пополнение: история Марты Костюк и ее мужа Георгия

Украинские теннисистки одни из самых красивых спортсменок мира. Поэтому сердца наших красавиц долго не остается одиноким и открытым.

Одной из таких украинский красивых теннисисток является победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии-2017 в одиночном разряде и вторая ракетка Украины Марта Костюк. В 2023-м году теннисистка из столицы Украины исчезла из списка завидных холостячек украинского спорта.

Стоит внимания Разрыв, роскошная свадьба и рождение дочери: романтическая история Свитолиной и Монфиса

Выбрала украинского казака

24 Канал рассказывает о личной жизни Марты Костюк, ее мужа и первое пополнение в их семье.

1 ноября 2025 года Марта Костюк и ее муж Георгий отпразднуют вторую годовщину брака. Как же началась романтическая история любви пары? Рассказываем..

Когда теннисистке было 15 лет она начала встречаться с российским теннисистом, который на тот момент был старше ее на 2 года. Однако в 2020-м году пара разошлась. После чего появилась информация, что Костюк завязала отношения с другим российским представителем. Но и эти отношения Марта прервала после начала полномасштабной войны России в ее родной стране.

Талантливая теннисистка отказалась от враждебных представителей, чтобы выбрать настоящего украинского казака Георгия.

Предложение в Киеве

15 апреля 2023 года на странице теннисистки в инстаграме появилось совместное фото с бойфрендом. На безымянном пальце Марты красовалось кольцо. Георгий сделал Костюк предложение руки и сердца.

Предложение руки и сердца Георгий сделал в родном городе теннисистки – Киеве, а точнее на Владимирской горке. Именно с этой локации можно насладиться видами столицы.



Предложение для Марты Костюк / Фото из инстаграма теннисистки

Роскошная свадьба на Кипре

Еще в том же 2023-м году 2 ноября украинская теннисистка поделилась фотографиями с праздничного события – собственной свадьбы, которая состоялась днем ранее. Костюк и ее возлюбленный отпраздновали одно из самых памятных событий на Кипре в кругу родных людей.

Свадьба Марты Костюк / Фото из инстаграма теннисистки

Уникальное платье от Wilson

Особое внимание следует обратить на оригинальное свадебное платье теннисистки. Интересно, что с реализацией идеи Марте помог американский бренд спортивной одежды Wilson. Платье состояло из двух частей. Впоследствии появилась реплика этого платья Марты, но уже в виде теннисной одежды для матчей.

Wilson всегда поддерживал мои мечты на корте, но мои отношения с брендом выходят далеко за пределы тенниса. Большое спасибо и огромная благодарность талантливой команде, которая работала над моим требовательным графиком тура, чтобы осуществить еще одну мечту; обычное, уникальное свадебное платье, которое оказалось даже более удивительным, чем я могла себе представить,

– писала в инстаграме тенниситка.

Как создавалось платье Костюк от Wilson: смотрите видео

Украинская теннисистка сыграла в реплике своего свадебного платья на одном из старейших турниров Уимблдон.

Счастливая пара любит выкладывать совместные фотографии в своих соцсетях.

Совместные фотографии Марты и Георгия / Фото из инстаграма мужа теннисистки

Пушистое пополнение в семье теннисистки: собачка уже стала звездой соцсетей

Пока пара не почувствовала вкуса отцовства. Зато Марта и Георгий завели собаку, которая уже стала звездой соцсетей и мирового теннисного сообщества. Ведь песик по кличке Мандер поддерживает свою хозяйку с трибун лучших теннисных арен мира.

Домашний любимец пары / Фото из инстаграма Георгия, Getty Images

Пара заботливо заботится о своем пушистом домашнем любимце, поэтому в будущем точно будут прекрасными родителями.