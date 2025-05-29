Костюк и Ястремская в топе: украинки оказались в десятке самых красивых теннисисток мира

В социальных сетях постоянно вирусные видео с различными рейтингами. В частности, лучших актеров, машин или самых богатых спортсменов и тому подобное.

Даяна Ястремская и Марта Костюк попали в одно из подобных видео. Украинки оказались в десятке самых красивых теннисисток мира, сообщает 24 канал.

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На каком месте оказались теннисистки

В десятку самых красивых теннисисток мира вошли Эмма Радукану из Англии, испанская спортсменка Паула Бадоса, представительница Венгрии Фанни Штолар. В списке чудом оказались россиянки.

Однако самые высокие места заняли украинские теннисистки. Даяна Ястремская оказалась на втором месте, а Марта Костюк забрала первую позицию.

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Напомним, что сейчас в Париже проходит Ролан Гаррос 2025. Марта Костюк сенсационно вылетела на старте турнира, уступив Саре Бейлек.

Даяна Ястремская одолела "нейтральную" россиянку Диану Шнайдер (12 место в рейтинге WTA). В следующем круге украинская теннисистка встретится с еще одной "нейтральной" Людмилой Самсоновой.