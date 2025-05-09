Марта Костюк – Дарья Касаткина 2:0 (6:4, 6:2)

Вторая ракетка Украины соревновалась с бывшей россиянкой Дарьей Касаткиной, которая стала гражданкой Австралии. Для теннисисток это стала седьмая встреча за карьеру, сообщает 24 канал.

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Как Костюк победила Касаткину

Первый сет матча второго круга WTA 1000 в Риме между Мартой Костюк и Дарьей Касаткиной получился довольно конкурентным. Однако украинка одержала победу со счетом в 6:4.

Вторая партия была легче для второй ракетки Украины. Марта Костюк без проблем одолела Дарью Касаткину, закрыв сет – 6:2.

Статистика. Марта Костюк за матч выполнила три подачи на вылет и допустила шесть двойных ошибок. На счету Дарьи Касаткиной 5 двойных ошибок и ни одного эйса.

В следующем круге "тысячника" в Риме Марта Костюк сыграет против победительницы пары Лейла Фернандес – Антония Ружич.

Напомним, что в первой игре Марта Костюк одержала зрелищную победу над Александрой Эало. Украинская теннисистка уничтожила представительницу Филиппин.