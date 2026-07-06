Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Марта Костюк уже второй турнир Большого шлема подряд показывает лучшие результаты в своей карьере. После полуфинала "Ролан Гаррос" украинка уже обеспечила себе как минимум четвертьфинал Уимблдона.

В четвертом круге соперницей Марты стала теннисистка, не входящая в первую сотню мирового рейтинга. Американка Эшлин Крюгер не создала нашей соотечественнице особых проблем, пишет 24 Канал.

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Марта Костюк – Эшлин Крюгер 2:0 (6:4, 6:4)

В первом сете Марте удалось обеспечить себе преимущество в два брейка, но при счете 4:1 она потеряла и одну свою подачу. Впрочем, это не помешало ей довести партию до конца в свою пользу.

Второй сет оказался сложнее: здесь Крюгер первой сделала брейк, но Костюк продемонстрировала отличную реакцию и выиграла четыре гейма подряд, установив окончательный счет 6:4, 6:4.

По статистике Марта значительно превосходила соперницу: нанесла вдвое больше ударов на вылет, а также допустила всего 13 невынужденных ошибок против 29 у Крюгер.

Что дальше для Марты на Уимблдоне?

В своем дебютном четвертьфинале травяного мейджора Костю встретится с победительницей пары Жасмин Паолини – Александра Эала. Итальянка, занимающая 17-е место в мировом рейтинге, считается фавориткой, но представительница Филиппин уже доказала свою силу, выбив на турнирном пути третью ракетку мира Игу Свентек.