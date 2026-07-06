У четвертому колі суперницею Марти була тенісистка з-поза меж чільної сотні світового рейтингу. Американка Ешлін Крюгер не створила нашій співвітчизниці багато проблем, пише 24 Канал.

Дивіться також Осака створила сенсацію на Вімблдоні: "нейтральна" Соболенко покидає турнір

Марта Костюк – Ешлін Крюгер 2:0 (6:4, 6:4)

У першому сеті Марті вдалося забезпечити собі перевагу у два брейки, але за рахунку 4:1 вона втратила і одну свою подачу. Втім це не завадило довести партію до завершення на свою користь.

Другий сет видався складнішим: тут Крюгер першою зробила брейк, але Костюк продемонструвала відмінну реакцію і виграла чотири гейми поспіль, щоб встновити остаточний рахунок 6:4, 6:4.

Статистично Марта значно переважала суперницю: зробила вдвічі більше ударів на виліт, а також припустилася усього 13 невимушених помилок проти 29 у Крюгер.

Що далі для Марти на Вімблдоні?

У своєму дебютному чвертьфіналі трав'яного мейджора Костюк зустрінеться з переможницею пари Жасмін Паоліні – Александра Еала. Італійка, яка має 17-ий рейтинг у світі, вважається фавориткою, але представниця Філіппін вже довела свою силу, вибивши на турнірному шляху третю ракетку світу Ігу Свьонтек.