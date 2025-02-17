Катержина Синякова – Марта Костюк 0:2 (3:6, 4:6)

Это было первое очное противостояние между теннисистками. Оно длилось 1 час 19 минут и закончилось победой украинской спортсменки, сообщает 24 Канал.

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Киевлянка со старта смогла оторваться от соперницы, сделав брейк на первой подаче представительницы Чехии. После этого до конца сета ни одна из теннисисток не имела даже брейк-поинта, в итоге – 6:3.

Вторая партия была гораздо более конкурентной и Синякова имела все шансы ее выиграть. Чешская спортсменка при счете 3:2 добыла тройной брейк-поинт, но уйти в отрыв ей не удалось.

Более того, Марта не только защитила подачу, но и сразу оформила брейк. После этого теннисистки снова не смогли защитить по гейму на своей подаче, но следующий уже стал решающим. В нем Костюк отыграла еще один брейк-поинт и в конце концов закрыла игру – 6:4 для украинки.

Статистика. По ходу матча Марта Костюк сделала два эйса при четырех двойных ошибках, реализовала каждый из трех брейк-поинтов и выиграла 9 из 10 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 65:52 в пользу первой ракетки Украины.

Отметим, что в 1/16 финала киевлянка сыграет против американки Софии Кенин. Игра состоится 19 февраля.