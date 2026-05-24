"Ракета в 100 метрах от дома": Костюк рассказала на "Ролан Гаррос" об обстреле Украины

После победы в первом раунде Открытого чемпионата Франции украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что плакала практически все утро. На матч с бывшей россиянкой она выходила с грузом новостей об обстреле Киева.

Костюк рассказала, что это был один из самых тяжелых поединков в ее карьере, и посвятила победу украинскому народу, пишет 24 Канал.

Что сказала Костюк на "Ролан Гаррос" о массированном обстреле россиянами Киева?

После выхода во второй круг благодаря успеху в матче с Оксаной Селехметьевой Костюк сказала, что в 100 метрах от дома ее родителей российская ракета разрушила целое здание.

Марта не знала, как сложится для нее первый круг грунтового "мэйджора" на фоне ужасной информации, которую она получила из родного города.

Я не хочу говорить о себе. Я невероятно горжусь собой, рада выйти во второй круг, но все мои мысли и сердце сегодня с людьми в Украине. Слава Украине,

– сказала теннисистка.

Костюк призналась, что украинцы служат для нее лучшим примером, ведь сегодня утром они проснулись и продолжили жить, продолжили помогать тем, кто в этом нуждается. Марта поядкувала тем, кто пришел на стадион с украинскими флагами, чтобы ее поддержать.

Какие последствия обстрела в Киеве?

Столица ночью отражала российскую атаку с применением десятков баллистических и крылатых ракет и сотен ударных беспилотников.

По последним данным киевских властей, количество пострадавших составляет 77 человек, 31 раненый госпитализирован. Два человека погибли.

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского получил повреждения из-за падения обломков, но на нем все равно провели матч 30-го тура УПЛ Динамо – Кудривка.