Украинская теннисистка объяснила, почему пожала руку бывшей россиянке после игры

В пятницу, 9 мая, состоялись матчи 1/32 финала турнира серии WTA 1000 в Риме. В одном из них встречались Марта Костюк и Дарья Касаткина.

Перед этим противостоянием украинская теннисистка намекала, что собирается пожать руку бывшей россиянке, которая в конце марта сменила гражданство на австралийское. Марта в конце концов одержала победу, а у сетки после завершения игры состоялось рукопожатие.

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Уважение за систематическую адекватность

Вторая ракетка Украины объяснила, почему пошла на такой шаг. Она заявила, что уважает позицию Дарьи Касаткиной, которая сначала публично осудила войну России против Украины, впоследствии выражала понимание относительно отказа украинок не пожимать руки россиянкам, а потом сменила гражданство, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tennis.com.

Думаю, если кто-то не просто говорит правду, но и действует согласно ей, то это заслуживает уважения. Важно признавать такие поступки, чтобы другие люди могли брать пример и иметь на кого равняться в этих вещах. Я была очень рада за нее и за ее решение, но я не могу назвать нас друзьями. Я думаю, что мы коллеги, как и со всеми игроками в туре. Ничего не изменилось, просто сейчас она представляет Австралию. Я жму ей руку и очень рада за нее,

– сказала Костюк.

Также Марта подчеркнула, что Касаткина является очень редким примером среди российских спортсменов, которые не побоялись высказаться против войны. Именно поэтому она уважает Дарью, в отличие от некоторых других "запоребриковых" теннисисток, которые сменили гражданство, но никоим образом не осудили действия своего правительства:

"Я не припоминаю, чтобы другие выступали против войны. Я не знаю, по каким мотивам они меняли паспорт. Возможно, у них не было доступа к визе или просто приятнее представлять страну, где действительно есть флаг. Я не знаю, какими были их намерения, и они не говорили об этом. Это просто флаг возле вашего имени, но я не вижу полной картины.

Думаю, что это зависит от человеческих ценностей. Это зависит от того, что вы отстаиваете, что вы поддерживаете и как вы можете жить с собой, своими решениями. Все люди разные. Очевидно, я не могу принимать решения за других людей, но я думаю, что она является очень, очень хорошим примером поиска выхода из очень сложной ситуации, в которую вас ставит жизнь".

К слову. Это было седьмое очное противостояние между теннисистками. В нем Марта Костюк одержала свою третью победу.

Отметим, что в 1/16 финала украинка сыграет против 26-й ракетки мира Лейлы Фернандес. Матч состоится 11 мая.