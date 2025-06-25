Костюк поделилась кадрами с вайбовой фотосессии с теннисисткой украинского происхождения

Марта Костюк снова привлекла внимание поклонников новой фотосессией. На этот раз звезда украинского тенниса поделилась с фанатами забавными фотографиями.

Вторая ракетка Украины опубликовала на собственной странице в инстаграме вайбовые фото. Участие в съемке приняла также теннисистка украинского происхождения Ева Лис, сообщает 24 канал.

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Роскошный дуэт Костюк и Лис

Забавные фотографии с новой фотосессии вместе с Евой Лис, которые опубликовала Марта Костюк, произвели большое впечатление на болельщиков. Девушки покорили фанатов своей красотой и получили кучу лайков.

Звездные теннисистки нестандартно, можно сказать с юмором, подошли к съемке. Марта и Ева вместо обычных поз делали гримасы, улыбались и кривлялись, показав фанам свой вайб.

Марта Костюк и Ева Лис / Фото из инстаграма Костюк

Напомним, что недавно Марта Костюк выступала на турнире WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге. К сожалению, украинская теннисистка вылетела на старте соревнований, проиграв Эмме Наварро из США.

Ранее очаровательная Марта Костюк посетила вечеринку игроков перед началом турнира в Берлине. Роскошный образ украинской теннисистки покорил сердца фанатов.