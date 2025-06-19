Украинская теннисистка привлекла внимание своим роскошным образом. Волшебный вид Марты вызвал восхищение у других гостей вечеринки и поклонников, сообщает 24 канал со ссылкой на WTA.

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Марта Костюк на вечеринке в Берлине

Марта Костюк соединила изящное черное платье со стильным пиджаком и маленькой сумочкой того же цвета. Украинская теннисистка продемонстрировала красоту, элегантность и женственность.

Сдержанный макияж и улыбка идеально дополнили роскошный образ спортсменки. А видео с вечеринки разлетелось социальными сетями. Фанаты оставляют немало приятных комментариев.

Видео с вечеринки в Берлине:

Напомним, что Марта Костюк, к сожалению, уступила в первом круге WTA 500 в Берлине. Вторая ракетка Украины проиграла Эмме Наварро и вылетела из турнира.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фото с отдыха после участия на Роллан Гаррос-2025 во Франции.