Однако украинская теннисистка не забыла прогуляться по столице Германии. Спортсменка опубликовала в инстаграме подборку фото с променада по городу, сообщает 24 канал.

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Как Костюк провела время в Берлине

Марта Костюк прогулялась атмосферными улицами Берлина, чем поделилась со своими фанатами. Вторая ракетка Украины также посетила одно из заведений в волшебной столице Германии.

Теннисистка показала блюда, которые пробовала в ресторане. Спортсменка даже в другой стране не изменила родной кухне. В кадре можно увидеть – сало, хлеб и различные соленья.

Костюк поделилась фотографиями из Берлина / Фото из инстаграма теннисистки

Напомним, что Марта Костюк уступила Эмме Наварро на старте турнира WTA 500 в Берлине. Украинская теннисистка проиграла оппонентке из США со счетом 2:0 по итогам двух сетов.

Ранее Марта Костюк в роскошном образе посетила вечеринку перед стартом турнира WTA 500 в столице Германии. Вторая ракетка Украины покорила сердца поклонников своим видом.