Украинская теннисистка появилась в роскошном образе на вечеринку в Берлине
- Марта Костюк поразила роскошным образом на вечеринке перед турниром WTA 500 в Берлине.
- Костюк проиграла в первом круге турнира WTA 500 в Берлине Эмме Наварро.
- Видео с вечеринки с участием Марты стало популярным в социальных сетях.
- Ранее Марта поделилась фото с отдыха после Роллан Гаррос-2025.
Марта Костюк недавно выступила на WTA 500 в Берлине. Перед началом турнира вторая ракетка Украины посетила традиционную вечеринку для участников соревнований.
Украинская теннисистка привлекла внимание своим роскошным образом. Волшебный вид Марты вызвал восхищение у других гостей вечеринки и поклонников, сообщает 24 канал со ссылкой на WTA.
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Марта Костюк на вечеринке в Берлине
Марта Костюк соединила изящное черное платье со стильным пиджаком и маленькой сумочкой того же цвета. Украинская теннисистка продемонстрировала красоту, элегантность и женственность.
Сдержанный макияж и улыбка идеально дополнили роскошный образ спортсменки. А видео с вечеринки разлетелось социальными сетями. Фанаты оставляют немало приятных комментариев.
Видео с вечеринки в Берлине:
Напомним, что Марта Костюк, к сожалению, уступила в первом круге WTA 500 в Берлине. Вторая ракетка Украины проиграла Эмме Наварро и вылетела из турнира.
Ранее украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фото с отдыха после участия на Роллан Гаррос-2025 во Франции.