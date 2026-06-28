Костюк поразила всех своим новым "свадебным платьем" для Уимблдона

Марта Костюк известна своими яркими образами на корте, особенно во время Уимблдона, где дресс-код предписывает носить исключительно белую одежду. Перед началом турнира Большого шлема в Лондоне украинка представила свой новый образ.

Уже по традиции Костюк будет выступать не просто в серийной одежде от известного спортивного бренда, а в эксклюзивном платье, специально разработанном для неё. Модель получила название Marta Dress, пишет "24 Канал".

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Как будет выглядеть платье Марты Костюк на Уимблдоне?

Марта сотрудничает со спортивным брендом Wilson еще с 2024 года, когда именно специалисты по спортивной одежде создали для нее свадебный образ. С тех пор все вимблдонские наряды украинки так или иначе вдохновлены именно этой тематикой.

Вот и на этот раз невозможно не заметить влияние свадебной эстетики в платье, состоящем из двух легких элементов, украшенных кружевным узором.

С кем сыграет Костюк на турнире в Великобритании?

Третий турнир серии "Большого шлема" начнётся уже 29 июня. Марта Костюк посеяна под 12-м номером, её соперницей в первом раунде станет аргентинка Надежда Подороска.

Жереб сложился таким образом, что уже на стадии 1/8 финала может повториться четвертьфинал "Ролан Гаррос" — Элина Свитолина против Марты Костюк. Первая ракетка Украины имеет восьмой номер посева, она начнёт турнир матчем против своей соотечественницы Дарьи Снигур.