Не лучший период в сезоне, – Костюк прокомментировала исторический успех сборной Украины

Женская сборная Украины по теннису впервые в своей истории пробились в четверку лучших команд планеты. Значительный вклад в общий успех "сине-желтых" сделала Марта Костюк.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг проходила в сентябре 2025 года. Выступление в турнире совпало со спадом формы у Марты Костюк, сообщает 24 Канал.

Как Костюк оценила выступление на Кубке Билли Джин Кинг?

Вторая ракетка Украины назвала большим достижением для сборной выступление на Кубке Билли Джин Кинг. Костюк рассказала, что командные соревнования проходят дважды в год. Для нее большая честь защищать флаг Украины на международной арене. Впрочем, своим выступлением теннисистка осталась недовольна.

Я очень ценю возможность выступать за национальную команду, однако сейчас это не лучший период в сезоне для меня,

– сказала Костюк.

Отметим, что сборная Украины сумела пробиться в полуфинал, где уступила итальянкам со счетом 1:3.

Как выступила Костюк на Кубке Билли Джин Кинг?

Первым соперником Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг была сборная Испании. Наши девушки одержали победу со счетом 2:0.

Марта Костюк в своем поединке обыграла Джессику Бузас Манейро по итогам двух сетов: 7:6 и 6:2. Украинка подтвердила свой статус фаворитки.

В полуфинале украинкам противостояла команда Италии. Костюк уверенно победила Элизабетту Коччаретто – 6:2, 6:3. Однако Элина Свитолина не смогла обыграть Жасмин Паолини, а потому победитель матча определился в парном разряде.

К сожалению, дуэт Марты Костюк и Людмилы Киченок уступил соперницам с общим счетом 0:2. Так что сборная Украины остановились в шаге от финала Кубка Билли Джин Кинг.

Кстати, Марта Костюк завершила теннисный сезон на 26-й строчке рейтинга WTA.