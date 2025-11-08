Ни россияне, ни белорусы, – Костюк сообщила, кто из теннисисток поддержал ее в начале войны
- Марта Костюк сообщила, что в начале войны получила поддержку только от нескольких теннисисток, которые не были россиянками или белорусками.
- Костюк игнорирует теннисисток из России и Беларуси, но сделала исключение для Дарьи Касаткиной, которая отказалась от гражданства и высказалась против войны.
Начало полномасштабной агрессии против Украины стало настоящим шоком для всех вменяемых спортсменов. Украинка Марта Костюк вспомнила, как теннисистки отреагировали на преступные действия России.
Когда началась полномасштабная война, Марта Костюк вообще не могла выходить на корт. В это время спортсменка нуждалась в поддержке и даже была у психотерапевта, пишет 24 Канал.
Читайте также "Вопрос жизни и смерти": Костюк об экс-россиянке Касаткиной, мотивацию и философию игры
Кто поддержал Костюк в начале войны?
Во время общения с представителями медиа Марта Костюк рассказала, получала ли поддержку от других теннисисток в начале войны. Первая ракетка Украины сообщила, что таких были единицы.
Были единицы, но ни россияне, ни белорусы. Мы все видели, кто надевал ленту, сине-желтую форму и говорил в публичной плоскости о войне,
– рассказала Костюк.
Ранее Марта Костюк рассказывала о своих эмоциях от ужаса, что происходит в Украине из-за агрессии России. Известная теннисистка близко к сердцу воспринимает трагические события, продолжающиеся в нашем государстве уже четвертый год.
Как Марта Костюк ведет себя с "нейтральными" теннисистками?
- Во время теннисных турниров украинским теннисисткам приходится встречаться на корте с "нейтральными" россиянками и белорусками. Представительницы Украины преимущественно игнорируют игроков из стран-агрессорок и не жмут им руку.
- Марта Костюк сделала лишь одно исключение для экс-россиянки Дарьи Касаткиной, которая отказалась от гражданства и высказывалась против войны. На турнире WTA 1000 в Риме украинка пожала руку бывшей второй ракетке России. Недавно Костюк рассказала о своих отношениях с Касаткиной.
- К слову, в рейтинге WTA Марта Костюк занимает 26 место, а Дарья Касаткина, которая уже выступает за Австралию, – 37.