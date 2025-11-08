Ни россияне, ни белорусы, – Костюк сообщила, кто из теннисисток поддержал ее в начале войны

Начало полномасштабной агрессии против Украины стало настоящим шоком для всех вменяемых спортсменов. Украинка Марта Костюк вспомнила, как теннисистки отреагировали на преступные действия России.

Когда началась полномасштабная война, Марта Костюк вообще не могла выходить на корт. В это время спортсменка нуждалась в поддержке и даже была у психотерапевта, пишет 24 Канал.

Кто поддержал Костюк в начале войны?

Во время общения с представителями медиа Марта Костюк рассказала, получала ли поддержку от других теннисисток в начале войны. Первая ракетка Украины сообщила, что таких были единицы.

Были единицы, но ни россияне, ни белорусы. Мы все видели, кто надевал ленту, сине-желтую форму и говорил в публичной плоскости о войне,

– рассказала Костюк.

Ранее Марта Костюк рассказывала о своих эмоциях от ужаса, что происходит в Украине из-за агрессии России. Известная теннисистка близко к сердцу воспринимает трагические события, продолжающиеся в нашем государстве уже четвертый год.

Как Марта Костюк ведет себя с "нейтральными" теннисистками?