Ні росіяни, ні білоруси, – Костюк повідомила, хто з тенісисток підтримав її на початку війни

Початок повномасштабної агресії проти України став справжнім шоком для усіх притомних спортсменів. Українка Марта Костюк згадала, як тенісистки відреагували на злочинні дії Росії.

Коли почалася повномасштабна війна, Марта Костюк взагалі не могла виходити на корт. У цей час спортсменка потребувала підтримки та навіть була у психотерапевта, пише 24 Канал.

Читайте також "Питання життя та смерті": Костюк про ексросіянку Касаткіну, мотивацію та філософію гри

Хто підтримав Костюк на початку війни?

Під час спілкування з представниками медіа Марта Костюк розповіла, чи отримувала підтримку від інших тенісисток на початку війни. Перша ракетка України повідомила, що таких були одиниці.

Були одиниці, але ні росіяни, ні білоруси. Ми всі бачили, хто одягав стрічку, синьо-жовту форму та говорив у публічній площині про війну,

– розповіла Костюк.

Раніше Марта Костюк розповідала про свої емоції від жахіття, що відбувається в Україні через агресію Росії. Відома тенісистка близько до серця сприймає трагічні події, що тривають в нашій державі вже четвертий рік.

Як Марта Костюк поводиться з "нейтральними" тенісистками?