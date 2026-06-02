Выход Марты Костюк в полуфинал Открытого чемпионата Франции больно ударил по российским фанатам. В комментариях они не скрывают разочарования и уже возлагают последние надежды на свою соотечественницу Мирру Андрееву, которая встретится с украинкой в 1/2 финала, сообщает 24 Канал.

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Что пишут россияне о победе Костюк?

После успеха украинской теннисистки сеть заполонили эмоциональные комментарии российских болельщиков. Многие откровенно признали, что победа Костюк стала для них худшим из возможных сценариев. В полуфинале Ролан Гаррос украинка встретится с "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой.

Россияне называют украинку "нежелательной победительницей", жалуются на ее поведение и высказывания о войне.

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Эх... Мирре, конечно, пожелаю завалить этого монстра, но лучше бы его не было в 1/2,

– написал один из российских болельщиков.

Один из пользователей написал, что "выиграло самое нежелательное из двух зол", а другой пожаловался, что в полуфинале Андрееву будут ждать не только сложная соперница, но и трибуны, которые будут поддерживать украинку.

Все надежды возложили на Андрееву

После завершения четвертьфинала российские фанаты практически единодушно переключили свое внимание на предстоящий матч между Мартой Костюк и Миррой Андреевой.

В комментариях они призывают 19-летнюю теннисистку "закрыть" победную серию украинки и взять реванш за предыдущие неудачи россиян на турнире. Некоторые болельщики даже назвали предстоящий матч главным испытанием для Андреевой на нынешнем Ролан Гаррос.

Как теннисистки добрались до полуфинала?

На пути к полуфиналу Марта Костюк демонстрировала уверенную игру и одержала уже 17-ю победу подряд. Именно эта серия стала отдельной темой для обсуждения среди российских фанатов, которые надеются, что именно Андреева сможет ее прервать.

В свою очередь Мирра Андреева также проводит один из лучших турниров в карьере. Россиянка уверенно прошла сеткой соревнований и впервые добралась до полуфинала Ролан Гаррос. В 1/4 Андреева разгромила румынку Сорану Кирстю 6:0, 6:3.

История личных встреч также добавляет интриги предстоящему противостоянию. Костюк и Андреева дважды пересекались на турнирах WTA – оба раза победила украинка. Именно поэтому предстоящий полуфинал обещает стать одним из самых горячих поединков турнира не только на корте, но и за его пределами.