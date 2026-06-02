Вихід Марти Костюк до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції боляче вдарив по російських фанатах. У коментарях вони не приховують розчарування та вже покладають останні надії на свою співвітчизницю Мірру Андрєєву, яка зустрінеться з українкою в 1/2 фіналу, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "У нас була дуже важка ніч": Костюк зворушила заявою про Україну після перемоги над Світоліною

Що пишуть росіяни про перемогу Костюк?

Після успіху української тенісистки мережу заполонили емоційні коментарі російських уболівальників. Багато хто відверто визнав, що перемога Костюк стала для них найгіршим із можливих сценаріїв. У півфіналі Ролан Гаррос українка зустрінеться із "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою.

Росіяни називають українку "небажаною переможницею", скаржаться на її поведінку та висловлювання про війну.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ех... Міррі, звичайно, побажаю завалити цього монстра, але краще б його не було в 1/2,

– написав один із російських уболівальників.

Один із користувачів написав, що "виграло найбільш небажане з двох зол", а інший поскаржився, що в півфіналі на Андрєєву чекатимуть не лише складна суперниця, а й трибуни, які підтримуватимуть українку.

Всі надії поклали на Андрєєву

Після завершення чвертьфіналу російські фанати практично одностайно переключили свою увагу на майбутній матч між Мартою Костюк та Міррою Андрєєвою.

У коментарях вони закликають 19-річну тенісистку "закрити" переможну серію українки та взяти реванш за попередні невдачі росіян на турнірі. Деякі вболівальники навіть назвали майбутній матч головним випробуванням для Андрєєвої на нинішньому Ролан Гаррос.

Як тенісистки дісталися півфіналу?

На шляху до півфіналу Марта Костюк демонструвала впевнену гру та здобула вже 17-ту перемогу поспіль. Саме ця серія стала окремою темою для обговорення серед російських фанатів, які сподіваються, що саме Андрєєва зможе її перервати.

Своєю чергою Мірра Андрєєва також проводить один із найкращих турнірів у кар'єрі. Росіянка впевнено пройшла сіткою змагань і вперше дісталася півфіналу Ролан Гаррос. В 1/4 Андрєєва розгромила румунку Сорану Кирстю 6:0, 6:3.

Історія особистих зустрічей також додає інтриги майбутньому протистоянню. Костюк та Андрєєва двічі перетиналися на турнірах WTA – обидва рази перемогла українка. Саме тому майбутній півфінал обіцяє стати одним із найгарячіших поєдинків турніру не лише на корті, а й за його межами.