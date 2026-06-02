В России взбесились из-за победы Костюк: Андрееву призывают "поставить украинку на место"
Победа Марты Костюк над Элиной Свитолиной вызвала настоящий взрыв эмоций среди российских болельщиков. Перед полуфиналом Ролан Гаррос они массово умоляют Мирру Андрееву остановить украинку.
Выход Марты Костюк в полуфинал Открытого чемпионата Франции больно ударил по российским фанатам. В комментариях они не скрывают разочарования и уже возлагают последние надежды на свою соотечественницу Мирру Андрееву, которая встретится с украинкой в 1/2 финала, сообщает 24 Канал.
Смотрите также "У нас была очень тяжелая ночь": Костюк растрогала заявлением об Украине после победы над Свитолиной
Что пишут россияне о победе Костюк?
После успеха украинской теннисистки сеть заполонили эмоциональные комментарии российских болельщиков. Многие откровенно признали, что победа Костюк стала для них худшим из возможных сценариев. В полуфинале Ролан Гаррос украинка встретится с "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой.
Россияне называют украинку "нежелательной победительницей", жалуются на ее поведение и высказывания о войне.
Эх... Мирре, конечно, пожелаю завалить этого монстра, но лучше бы его не было в 1/2,
– написал один из российских болельщиков.
Один из пользователей написал, что "выиграло самое нежелательное из двух зол", а другой пожаловался, что в полуфинале Андрееву будут ждать не только сложная соперница, но и трибуны, которые будут поддерживать украинку.
Все надежды возложили на Андрееву
После завершения четвертьфинала российские фанаты практически единодушно переключили свое внимание на предстоящий матч между Мартой Костюк и Миррой Андреевой.
В комментариях они призывают 19-летнюю теннисистку "закрыть" победную серию украинки и взять реванш за предыдущие неудачи россиян на турнире. Некоторые болельщики даже назвали предстоящий матч главным испытанием для Андреевой на нынешнем Ролан Гаррос.
Как теннисистки добрались до полуфинала?
На пути к полуфиналу Марта Костюк демонстрировала уверенную игру и одержала уже 17-ю победу подряд. Именно эта серия стала отдельной темой для обсуждения среди российских фанатов, которые надеются, что именно Андреева сможет ее прервать.
В свою очередь Мирра Андреева также проводит один из лучших турниров в карьере. Россиянка уверенно прошла сеткой соревнований и впервые добралась до полуфинала Ролан Гаррос. В 1/4 Андреева разгромила румынку Сорану Кирстю 6:0, 6:3.
История личных встреч также добавляет интриги предстоящему противостоянию. Костюк и Андреева дважды пересекались на турнирах WTA – оба раза победила украинка. Именно поэтому предстоящий полуфинал обещает стать одним из самых горячих поединков турнира не только на корте, но и за его пределами.