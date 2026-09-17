Вторая ракетка Украины неожиданно получила дополнительный день отдыха во время своего визита в Мексику. О ее участии в турнире серии WTA 500 рассказывает 24 Канал.
Почему Костюк еще не сыграла в Гвадалахаре
Украинская теннисистка получила первый номер посева на соревнованиях, которые в календаре следуют сразу после окончания Открытого чемпионата США-2026.
Согласно действующему регламенту, Марта пропустила первый раунд и должна была начать турнирный путь сразу с этапа 1/8 финала. Правда, в среду, 16 сентября, ее соперница по второму кругу, американка Тейлор Таунсенд, снялась с турнира.
Что дальше ждет Костюк
Марта Костюк без борьбы вышла в четвертьфинал, который состоится 17 сентября по мексиканскому времени. Там украинка сразится с победительницей матча между Кайлой Дэй из США и "нейтральной" Людмилой Самсоновой.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В случае выхода в полуфинал Марта наберет не менее 195 очков в мировом рейтинге, которые позволят ей обойти польку Игу Швентек и стать девятой ракеткой мира.
Напомним, что даже несмотря на поражение в 1/8 финала US Open, Марта Костюк по итогам американского турнира Большого шлема вошла в первую десятку рейтинга WTA.