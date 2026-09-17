Вторая ракетка Украины неожиданно получила дополнительный день отдыха во время своего визита в Мексику. О ее участии в турнире серии WTA 500 рассказывает 24 Канал.

Почему Костюк еще не сыграла в Гвадалахаре

Украинская теннисистка получила первый номер посева на соревнованиях, которые в календаре следуют сразу после окончания Открытого чемпионата США-2026.

Согласно действующему регламенту, Марта пропустила первый раунд и должна была начать турнирный путь сразу с этапа 1/8 финала. Правда, в среду, 16 сентября, ее соперница по второму кругу, американка Тейлор Таунсенд, снялась с турнира.

Что дальше ждет Костюк

Марта Костюк без борьбы вышла в четвертьфинал, который состоится 17 сентября по мексиканскому времени. Там украинка сразится с победительницей матча между Кайлой Дэй из США и "нейтральной" Людмилой Самсоновой.

В случае выхода в полуфинал Марта наберет не менее 195 очков в мировом рейтинге, которые позволят ей обойти польку Игу Швентек и стать девятой ракеткой мира.

Напомним, что даже несмотря на поражение в 1/8 финала US Open, Марта Костюк по итогам американского турнира Большого шлема вошла в первую десятку рейтинга WTA.