Друга ракетка України незаплановано отримала додатковий день відпочинку під час свого візиту до Мексики. Про її участь у турнірі серії WTA 500 розповідає 24 Канал.

Чому Костюк ще не зіграла у Гвадалахарі

Українська тенісистка отримала перший номер посіву під час змагань, які у календарі стоять одразу після закінчення Відкритого чемпіонату США-2026.

Згідно чинного регламенту, Марта пропустила перше коло та мала розпочати турнірний шлях одразу з етапу 1/8 фіналу. Щоправда, у середу, 16 вересня, її суперниця по другому колу, американка Тейлор Таунсенд, знялась з турніру.

Що далі очікує на Костюк

Марта Костюк без боротьби вийшла у чвертьфінал, який відбудеться 17 вересня за мексиканським часом. Там українка поміряється з переможницею гри між Кайлою Дей з США та "нейтральною" Людмилою Самсоновою.

У випадку виходу до півфіналу Марта набере щонайменше 195 очок до світового рейтингу, які дозволять їй обійти польку Ігу Швьонтек та стати дев’ятою ракеткою світу.

Нагадаємо, що навіть попри поразку в 1/8 фіналу US Open, Марта Костюк за підсумками американського мейджора піднялася у чільну десятку рейтингу WTA.