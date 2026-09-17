Костюк без боя вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре: следующая даст ей шанс против Швьонтек

Марта Костюк не сможет дебютировать на турнире серии WTA 500. Впрочем, для украинской теннисистки первые соревнования после US Open складываются как нельзя лучше.

Вторая ракетка Украины неожиданно получила дополнительный день отдыха во время своего визита в Мексику. О ее участии в турнире серии WTA 500 рассказывает 24 Канал.

Почему Костюк еще не сыграла в Гвадалахаре

Украинская теннисистка получила первый номер посева на соревнованиях, которые в календаре следуют сразу после окончания Открытого чемпионата США-2026.

Согласно действующему регламенту, Марта пропустила первый раунд и должна была начать турнирный путь сразу с этапа 1/8 финала. Правда, в среду, 16 сентября, ее соперница по второму кругу, американка Тейлор Таунсенд, снялась с турнира.

Что дальше ждет Костюк

Марта Костюк без борьбы вышла в четвертьфинал, который состоится 17 сентября по мексиканскому времени. Там украинка сразится с победительницей матча между Кайлой Дэй из США и "нейтральной" Людмилой Самсоновой.

В случае выхода в полуфинал Марта наберет не менее 195 очков в мировом рейтинге, которые позволят ей обойти польку Игу Швентек и стать девятой ракеткой мира.

Напомним, что даже несмотря на поражение в 1/8 финала US Open, Марта Костюк по итогам американского турнира Большого шлема вошла в первую десятку рейтинга WTA.