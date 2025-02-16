Красавица Костюк похвасталась идеальной фигурой в изящном платье: волшебные фото теннисистки

Марта Костюк сейчас находится в Дубае, где сыграет на престижном турнире WTA 1000. Первая ракетка Украины нашла время, чтобы поделиться волшебными фотографиями со своими поклонниками.

Украинская теннисистка в своем инстаграме опубликовала фотографии из ночного Дубая. Спортсменка поразила подписчиков своей красотой и элегантным видом, сообщает 24 канал.

Читайте также Роскошная Свитолина приняла участие в фотосессии для известного украинского бренда

Очаровательная Марта Костюк

Марта Костюк предстала перед камерой в изысканном и стильном платье, которое подчеркивает ее идеальную фигуру. Первая ракетка Украины также похвасталась длинными ножками.

Образ украинской теннисистки прекрасно дополняют таинственные пейзажи ночного Дубая. Спортсменка влюбила многих поклонников своим изящным видом.

Марта Костюк в Дубае / Фото из инстаграма теннисистки

Напомним, что турнир WTA 1000 в Дубае начался 16 февраля и завершится 22 февраля. Марта Костюк стартует на соревнованиях 17 февраля против чешской теннисистки Катержины Синяковой.

Ранее первая ракетка Украины участвовала в "тысячнике" в Катаре. К сожалению, Марта уступила в зрелищном четвертьфинале Аманде Анисимовой и покинула турнир в Дохе.