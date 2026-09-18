Костюк провела свой первый полноценный матч на мексиканском харде. Перед четвертьфиналом украинская теннисистка сыграла лишь одну партию, поскольку пропустила стартовый раунд, а ее следующая соперница Тейлор Таунсенд снялась с турнира, передает 24 Канал.

Костюк – Самсонова 6:4, 2:6, 5:7

Поединок против Самсоновой длился 2 часа 30 минут. Начало встречи сложилось для Марты неудачно – она сразу отдала свою подачу, но быстро сделала обратный брейк.

Обе теннисистки много ошибались, а в концовке партии Костюк получила единственный сетбол на подаче соперницы и сразу его реализовала. Украинка взяла первый сет со счетом 6:4.

Впрочем, во втором сете ситуация кардинально изменилась. Самсонова повела 4:0, тогда как Костюк никак не могла найти свою игру. Украинка сократила отставание до двух геймов, но спасти сет не смогла – 2:6.

Одной из главных причин стал большой процент невынужденных ошибок Марты. Только во втором сете украинка допустила 24 таких ошибки.

Имела преимущество 4:2, но не удержала победу

Решающий сет превратился в настоящую борьбу. Качество тенниса при этом оставалось нестабильным, а ошибки продолжали возникать у обеих спортсменок.

Костюк удалось сделать брейк в шестом гейме и выйти вперед 4:2. Казалось, что украинка получила необходимое преимущество для победы, однако развить успех ей не удалось.

Самсонова отыгралась, а в концовке именно представительница России, выступающая в нейтральном статусе, оказалась сильнее. Костюк проиграла решающий сет 5:7 и завершила выступления в Гвадалахаре.

За матч Марта выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и сделала четыре брейка. Самсонова эйсов не подала, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Это была пятая личная встреча теннисисток – Костюк до сих пор ни разу не побеждала Самсонову.

Поражение также лишило Марту возможности подняться на девятую позицию в мировом рейтинге и обойти польку Игу Швьонтек.