Украина ждала этого годами: Костюк повторила исторический рекорд Свитолиной на Уимблдоне

Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. Украинка повторила исторический рекорд Элины Свитолиной, став лишь второй представительницей страны, добившейся такого достижения.

Четвертьфинальный матч против Жасмин Паолини стал для нашей теннисистки одним из лучших на турнире. Уверенная победа открыла Костюк путь к новому историческому достижению для украинского тенниса, сообщает 24 Канал.

Что известно о рекорде Костюк?

Марта Костюк, занимающая 13-е место в мировом рейтинге WTA, впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона. В матче 1/4 финала украинка без особых трудностей обыграла итальянку Жасмин Паолини (№17 WTA) со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря этой победе Костюк стала лишь второй украинской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал самого престижного травяного турнира серии Grand Slam.

Ранее это достижение удавалось только Элине Свитолиной. Первая ракетка Украины дважды выходила в четверку сильнейших на Уимблдоне – в 2019 и 2023 годах. Теперь к этому элитному списку присоединилась и Марта Костюк.

Второй подряд полуфинал Grand Slam для украинки

Для Марты Костюк нынешний успех стал не случайностью, а подтверждением ее стабильного прогресса. Украинская теннисистка во второй раз подряд пробилась в полуфинал турнира серии Grand Slam.

Напомним, в июне Костюк также дошла до полуфинала "Ролан Гаррос". Тогда ее путь к финалу прервала нейтральная теннисистка с российским паспортом Мирра Андреева.

В полуфинале Уимблдона Марта Костюк сыграет против Линды Носковой с Чехии (№12 WTA).