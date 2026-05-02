Исторический момент: Костюк установила рекорд, которого еще не было в Украине

Теннисистка Марта Костюк продолжает выступления на турнире WTA 1000 и уже вышла в финал. В субботу, 2 мая, она сыграет с "нейтральной" первой ракеткой из России, Миррой Андреевой.

Ее путь на турнире отмечался как личными достижениями, так и рекордами для Украины. О том, какой именно рекорд установила украинская теннисистка, расскажет 24 Канал.

Какой рекорд установила Костюк?

В Мадрид украинка приехала уже с титулом WTA 250 в Руане и опытом финала в Брисбене.

Она стала лишь третьей представительницей Украины, которая вышла в финал турнира серии WTA 1000 после Элины Свитолиной и Ангелины Калининой, и впервые в карьере сыграет в финале "тысячника".

Пять финалов на турнирах WTA 1000 имеет Свитолина, которая четыре раза брала трофей и является единственной украинской теннисисткой с титулами на "тысячниках". Калинина однажды имела шанс на титул WTA 1000, но в 2023 году проиграла в финале в Риме.

Костюк также установила национальный рекорд: она стала первой украинкой, которая в течение одного сезона сыграла в финалах турниров трех разных категорий – 250, 500 и 1000.

Установила ли Костюк личный рекорд?

Победив Потапову, Марта продлила свою победную серию до 11 матчей, обновив личный рекорд, хотя впервые за шесть последних поединков отдала сопернице партию.

Сейчас на счету Костюк в Мадриде пять побед, а в целом это будет ее шестой финал в карьере.

В 2026 году она сыграет уже в третьем финале: в январе проиграла в Брисбене (турнир WTA 500), в апреле получила титул на турнире WTA 250 в Руане, обыграв украинку Веронику Подрез, а также имеет победу в Остине (США) на WTA 250. В то же время три финала турниров серии WTA 500 остались для нее неудачными (Сан-Диего 2024, Штутгарт 2024 и Брисбен 2026).

Что известно о сопернице Андрееву?

Российская теннисистка, которая сейчас выступает в "нейтральном" статусе и входит в топ-10 мирового рейтинга WTA, несмотря на свой 19-летний возраст, уже имеет титулы на уровне WTA 1000.

На пути к финалу она одолела трех венгерских соперниц и победила канадскую теннисистку Фернандес.

На Олимпиаде-2024 в Париже Андреева вместе с Дианой Шнайдер получила серебряные медали в парном разряде.

Единственная очная встреча Костюк и Андреевой, состоявшаяся в январе в Брисбене, завершилась победой украинки в двух сетах.

Кто такая Марта Костюк?

Занимает 23-е место в мировом рейтинге WTA.

Известна как чемпионка юниорского Australian Open 2017 и двукратная обладательница титулов WTA в одиночном разряде. Достигла четвертьфинала на Олимпиаде в Париже 2024 года.

В 15 лет стала самой молодой участницей Australian Open, которая прошла квалификацию и выиграла матч основной сетки, повторив рекорд Мартины Хингис.