Мощный старт: Марта Костюк эффектно прибила американку на топ-турнире в Индиан-Уэллс

Вторая ракетка Украины намерена далеко дойти на престижном американском турнире. По крайней мере первая игра далась Марте довольно несложно.

В американском Индиан-Уэллс продолжается престижный теннисный турнир среди женщин категории WTA1000. Среди 96-ти участниц соревнования стартовали и четверо украинок, сообщает 24 Канал.

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Легкая победа

Сразу со второго круга свой путь начала вторая ракетка страны Марта Костюк. Киевлянке жребий подарил в соперницы американку Робин Монтгомери, которая занимает 107 место в рейтинге WTA.

Украинка считалась явной фавориткой матча и смогла это доказать на корте. В первом сете Марта отдала лишь один гейм. Во втором Робин сделала один брейк, но Костюк его без проблем отыграла. Итоговый счет – 6:1, 6:3.

В итоге Марта стала первой украинкой, которая вышла в третий круг Индиан-Уэллс. Там ее оппоненткой станет победительница пару Кэролайн Доулхайд (Великобритания) – Ева Лис (Германия).

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К слову, немка имеет украинские корни и даже родилась в Киеве. Также в третий раунд имеют шансы выйти Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Первая будет играть против Эшлинн Крюгер из США, тогда как вторая – против Онс Жабер из Туниса.