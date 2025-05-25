Громкий провал украинки: Марта Костюк сенсационно вылетела с Ролан Гаррос от 19-летней чешки

Вторая ракетка Украины разочаровала на открытом чемпионате Франции по теннису. Костюк остановилась на первой же оппонентке, которая идет в конце второй сотни рейтинга WTA.

Марта Костюк (Украина) – Сара Бейлек (Чехия) 0:2 (3:6, 1:6)

В Париже стартовал второй турнир Grand Slam в 2025 году Ролан Гаррос. В основной сетке женского соревнования нашлось место для шести представительниц Украины, сообщает 24 Канал.

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Провал Костюк

Основная надежда наших болельщиков была возложена на Элину Свитолину и Марту Костюк. И если первая легко преодолела первый круг, то у киевлянки возникли серьезные проблемы с соперницей.

Ею была 19-летняя чешка Сара Бейлек, которая занимает аж 193 место в рейтинге WTA. Костюк была явной фавориткой в паре, однако украинка разочаровала своих поклонников.

Первые же подачи подарили Марте брейк, но уже с четвертого гейма украинка начала сдавать. Костюк проиграла аж три гейма на своей подаче подряд и отдала сопернице первый сет.

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Проблемы Марты продолжились и во втором сете. Там Бейлек играла безошибочно на своих подачах и при этом смогла оформить два брейка и завершить партию в свою пользу.

Таким образом, вторая ракетка Украины покидает Ролан Гаррос уже на первой же стадии. Таким образом, среди наших землячек во второй круг уже прошли Элина Свитолина и Даяна Ястремская. В свою очередь Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина свои стартовые матчи еще не провели.