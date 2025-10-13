Французский экс-биатлонист признался, что тема отстранения российских биатлонистов и лыжников от соревнований является очень чувствительной для него. Мартен Фуркад убежден, что спортсмены не должны страдать из-за действий властей России, передает 24 Канал со ссылкой на Ski-nordique.net.

Как Фуркад встал на защиту российских спортсменов?

Легендарный в прошлом биатлонист сборной Франции заявил, что годами страдал от того, что видел, как наказывают спортсменов вражеской страны.

Это чрезвычайно чувствительная тема. Мы живем в обществе, которое больше не терпит компромиссов или нюансов. Мы решительно осуждаем Россию и одновременно что мы страдаем за этих спортсменов, которые не несут ответственности за политический выбор. Моя обязанность в МОК – защищать спортсменов. Я годами страдал от того, что видел, как их наказали. На их месте наказание за действия лидеров моей страны было бы для меня настоящим опустошением,

– заявил Фуркад-младший.

Напомним, что это уже не первое подобное заявление Фуркада в поддержку россиян. Летом 2022-го Мартен и его брат Симон публично заявили, что они против отстранения белорусов и россиян от соревнований по биатлону. Французы вступились за россиян, открыто объявив позицию "спорт вне политики".

Интересно, что недавно уже норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд поддержала российских спортсменов, назвав их жертвами политики.

"Олимпиада превратилась в политический вопрос. Аргумент, что спорт и политика не должны смешиваться, не очень убедителен. Российские спортсмены действительно фантастические. Это спортсмены, которых мы знаем и с которыми имеем хорошие отношения. Они стали жертвами политики своей страны. У меня нет четкого ответа, что правильно, а что нет. Считаю положительным, что IBU занимает позицию и четко ее формулирует. Противостоять такой мощной организации, как МОК, непросто. На самом деле я довольно впечатлена", – слова ведущей биатлонистки процитировало издание FondoItalia.

Фуркад получил ответ от лидера сборной Украины?

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный снова отреагировал первым на абсурдное заявление Фуркада. Чемпион мира заявил, что Мартен, каким был, такой и остался, добавив эмоджи клоуна.



Реакция Пидручного на слова Фуркала о россиянах / Скриншот из инстаграма

