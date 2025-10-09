39-летняя титулованная биатлонистка не сдержалась и выложила эмоциональную публикацию на своей странице в инстаграме, в которой обратилась к мировому сообществу. Вита Семеренко отметила, что пока мир молчит, украинцы выживают под постоянными обстрелами, пишет 24 Канал.
Как Семеренко отреагировала на обстрел Сум?
Олимпийская чемпионка в Сочи-2014 сделала акцент на родном крае, который граничит с российской границей.
Каждый день – новые Shahed, новые потери. Мир молчит, а мы выживаем... Сумы. Ежедневно и каждую ночь – взрывы и страх. Мирных людей убивают дронами. Россия – террор,
– написала биатлонистка.
Реакция Семеренко / Скриншот с видео из инстаграма
Напомним, что Россия уже забрала жизнь одной из самых родных людей сестер Семеренко – бабушки. Трагедия произошла 23 марта 2025 года, когда враг нанес серии авиаударов по Краснополью, что в Сумской области. Это родной край титулованных биатлонисток, где проживала их бабушка.
К слову. В июле 2024-го года Виту Семеренко временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Последний раз же на международных соревнованиях Семеренко выступала в биатлонном сезоне-2021/2022. Олимпийская чемпионка-2014 пропустила три допинг-теста за год, за что была строго наказана. 20 марта 2025 года срок дисквалификации истек.
Каковы последние новости об обстрелах Сум?
- Вечером 8 октября стало известно о целой серии взрывов в Сумах. Об этом первыми сообщили корреспонденты Общественного. От вражеского обстрела пострадал Ковпаковский и Заречный районы.
- После вражеского удара произошло возгорание нежилого помещения, повреждены частные жилые дома, а в Заречном районе – жилой дом.
- Днем ранее Россия оставила часть города без света, а эпицентром удара стал троллейбус, который был заполнен пассажирами.