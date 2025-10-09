39-летняя титулованная биатлонистка не сдержалась и выложила эмоциональную публикацию на своей странице в инстаграме, в которой обратилась к мировому сообществу. Вита Семеренко отметила, что пока мир молчит, украинцы выживают под постоянными обстрелами, пишет 24 Канал.

К теме Россия атаковала Сумы дронами: есть попадания, возникли пожары, повреждены дома

Как Семеренко отреагировала на обстрел Сум?

Олимпийская чемпионка в Сочи-2014 сделала акцент на родном крае, который граничит с российской границей.

Каждый день – новые Shahed, новые потери. Мир молчит, а мы выживаем... Сумы. Ежедневно и каждую ночь – взрывы и страх. Мирных людей убивают дронами. Россия – террор,

– написала биатлонистка.



Реакция Семеренко / Скриншот с видео из инстаграма

Напомним, что Россия уже забрала жизнь одной из самых родных людей сестер Семеренко – бабушки. Трагедия произошла 23 марта 2025 года, когда враг нанес серии авиаударов по Краснополью, что в Сумской области. Это родной край титулованных биатлонисток, где проживала их бабушка.

К слову. В июле 2024-го года Виту Семеренко временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Последний раз же на международных соревнованиях Семеренко выступала в биатлонном сезоне-2021/2022. Олимпийская чемпионка-2014 пропустила три допинг-теста за год, за что была строго наказана. 20 марта 2025 года срок дисквалификации истек.

Каковы последние новости об обстрелах Сум?