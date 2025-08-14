Известный супертяж дерзко объяснил, почему Усик не хочет с ним драться
- Александр Усик стал первым трехкратным абсолютным чемпионом мира после победы над Даниэлем Дюбуа.
- Мартин Баколе заявил, что Усик избегает боя с ним из-за его репутации сильного соперника, подкрепленную успешными спаррингами с другими известными боксерами.
Александр Усик в июле переписал историю бокса, став первым трехкратным абсолютным чемпионом мира. В битве за это звание он нокаутировал Даниэля Дюбуа.
Пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинца, однако уже ряд бойцов выразили желание разделить с ним ринг. О потенциальном бое с Александром Усиком высказался и Мартин Баколе, который неоднократно бросал вызов действующему абсолюту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Читайте также Усик очаровал сеть танцем с дочкой: милое видео
Почему Усик не хочет драться с Баколе?
Конголезский супертяж не верит, что Усик согласится на поединок с ним. Он объяснил, почему украинский боксер игнорирует его и не рассматривает как возможного оппонента.
"Почему Усик не хочет со мной драться? Спросите у Энтони Джошуа, он хорошо знает. Дюбуа знает, я дважды ломал ему нос.
Спросите Джо Джойса, я отбил ему голову. Спросите Паркера, он знает. После спаррингов они все категорически отказываются со мной драться", – сказал Баколе.
К слову. Мартин Баколе провел на профессиональном уровне 24 боя. В них он одержал 21 победу при одной ничьей и двух поражениях.
Напомним, что накануне известный британский тренер назвал боксера, который способен победить Александра Усика. Он верит, что это под силу его непобедимому земляку.