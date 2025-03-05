Баколе второй раз подряд проведет бой в Саудовской Аравии после сокрушительного поражения от Паркера

Мартин Баколе снова проведет бой в Саудовской Аравии. Это будет рейтинговый поединок в супертяжелом весе.

В ночь на 23 февраля (по Киеву) состоялся бой Джозефа Паркера и Мартина Баколе, который заменил Даниэля Дюбуа. Новозеландец нокаутировал своего соперника и одержал победу в бою.

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Баколе проведет второй бой

Сначала планировалось, что бой состоится 2 мая в Нью-Йорке, однако дату и место проведения изменили и поединок проведут снова в Эр-Рияде, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Мартин Баколе встретится в ринге с Эфе Аджагбой, а главным событием вечера станет титульный поединок во втором среднем весе Сауля Альвареса и Уильяма Скулла. Вечер бокса будет организован журналом The Ring и руководителем Riyadh Season Турки Аль-Шейхом.

Отметим, что будущий соперник Баколе в апреле 2024 года провел тяжелый бой с итальянцем Гвидо Вианелло, где победу раздельным решением судей.