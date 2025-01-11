Норвежские биатлонисты помогли Пидручному развернуть флаг на цветочной церемонии: милое фото

Во время цветочной церемонии в Оберхофе Дмитрий Пидручный развернул флаг Украины. Ему помогли двое норвежцев.

В пятницу, 10 января, в немецком Оберхофе состоялся мужской спринт. Украинец Дмитрий Пидручный остался в шаге от пьедестала и оказался на четвертой позиции, пишет 24 канал.

Читайте также Звездная биатлонистка впервые прокомментировала возвращение к соревнованиям после операции на сердце

Поддержка от норвежцев

Во время цветочной церемонии Пидручный решил развернуть украинский флаг, в чем ему помогли два норвежца: Мартин Улдал и Стурла Легрейд, которые заняли 5-ю и 6-ю позиции соответственно. В частности биатлонисты сделали совместное фото.

После церемонии Дмитрий поблагодарил норвежцев, отметив, что их поддержка очень важна для него и для Украины.



Пидручный с норвежцами / Фото Getty images

Справка. 11 января в Обергове состоятся женская (13:30) и мужская (15:45) гонки преследования.

Напомним, что недавно норвежский биатлонист Йоханнес Бё поддержал благотворительную инициативу Дмитрия Пидручного.