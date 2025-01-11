Норвежские биатлонисты помогли Пидручному развернуть флаг на цветочной церемонии: милое фото
Во время цветочной церемонии в Оберхофе Дмитрий Пидручный развернул флаг Украины. Ему помогли двое норвежцев.
В пятницу, 10 января, в немецком Оберхофе состоялся мужской спринт. Украинец Дмитрий Пидручный остался в шаге от пьедестала и оказался на четвертой позиции, пишет 24 канал.
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Поддержка от норвежцев
Во время цветочной церемонии Пидручный решил развернуть украинский флаг, в чем ему помогли два норвежца: Мартин Улдал и Стурла Легрейд, которые заняли 5-ю и 6-ю позиции соответственно. В частности биатлонисты сделали совместное фото.
После церемонии Дмитрий поблагодарил норвежцев, отметив, что их поддержка очень важна для него и для Украины.
Пидручный с норвежцами / Фото Getty images
Справка. 11 января в Обергове состоятся женская (13:30) и мужская (15:45) гонки преследования.
Напомним, что недавно норвежский биатлонист Йоханнес Бё поддержал благотворительную инициативу Дмитрия Пидручного.