НХЛ опозорилась заявлением о войне в Украине и возвращении россиян

Сборная России по хоккею не будет участвовать в зимней Олимпиаде 2026 в Милане. Национальная хоккейная лига цинично отреагировала на недопуск команды из враждебной страны.

В организации надеялись, что война в Украине завершится как можно скорее. Все для того, чтобы россияне вернулись к выступлениям на международной арене, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт лиги.

Читайте также Заговорил о болоте: олимпийского чемпиона из России порвало из-за недопуска сборной к ОИ-2026

НХЛ пробила очередное дно

О скором завершении войны в Украине и возвращении россиян в международный спорт заговорил исполнительный директор ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш. Чиновник выдал позорное заявление в отношении игроков из враждебной страны, выступающих в лиге.

Уолш вступился за российских хоккеистов. Исполнительный директор отметил, что они не должны нести ответственность за действия и политику собственной страны.

Они мало что могут сделать с тем, что происходит в Украине и в России. Они хотят играть с лучшими. Мы слышим это постоянно, они хотят играть в лучших турнирах с участием лучших команд. Мы надеялись, что к моменту Олимпиады военный конфликт остановится там, где он сейчас есть. Но, кажется, что он обостряется, а не деэскалируется, поэтому посмотрим, что будет в будущем. Сейчас мы не ожидаем участия России в Олимпиаде-2026,

– сказал Уолш.

Напомним, что легендарный хоккеист Доминик Гашек разнес Владимира Мединского, который выдал отвратительное заявление во время переговоров Украины и России.