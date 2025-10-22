10-летний боксер получил ранения из-за обстрела Черниговщины: ребенок в тяжелом состоянии
- В результате обстрела Новгород-Северского 10-летний боксер Кирилл Свириденко получил ранения и находится в тяжелом состоянии.
- Российские войска обстреляли стадион, больницу, школы и парк, в результате чего погибли 4 человека и ранены 11, в том числе Кирилла.
Российские военные во вторник, 21 октября, нанесли массированный удар по городу Новгород-Северский в Черниговской области. В результате атаки оккупантов пострадал юный боксер Кирилл Свириденко.
Из-за атаки дронов со стороны россиян мальчик получил ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке тренера-преподавателя Виктор Балабка.
В каком состоянии мальчик после обстрела Новгород-Северского?
Во вторник Балабко информировал, что мальчика-боксера оперируют в областной больнице в Чернигове.
Позже тренер сообщил, что ребенок в тяжелом состоянии. По информации Балабка, Кирилла перевозят в больницу "Охматдет".
Кирилл Свириденко занимался в местной школе бокса в зале единоборств "Лидер" и еще три дня назад выиграл одно из местных соревнований.
Что известно об обстреле Новгород-Северска?
Во вторник, 21 октября, россияне обстреляли кассетными боеприпасами стадион, больницу, школы и парк в центре Новгород-Северского.
Начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов сообщил, что по состоянию на 22 октября в результате комбинированной атаки погибли четыре и ранены 11 человек.
Он отметил, что среди раненых – 10-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии на лечении в "Охматдете".
