10-летний боксер получил ранения из-за обстрела Черниговщины: ребенок в тяжелом состоянии

Российские военные во вторник, 21 октября, нанесли массированный удар по городу Новгород-Северский в Черниговской области. В результате атаки оккупантов пострадал юный боксер Кирилл Свириденко.

Из-за атаки дронов со стороны россиян мальчик получил ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке тренера-преподавателя Виктор Балабка.

По теме Умер выдающийся украинский тренер Николай Благодарный

В каком состоянии мальчик после обстрела Новгород-Северского?

Во вторник Балабко информировал, что мальчика-боксера оперируют в областной больнице в Чернигове.

Позже тренер сообщил, что ребенок в тяжелом состоянии. По информации Балабка, Кирилла перевозят в больницу "Охматдет".

Кирилл Свириденко занимался в местной школе бокса в зале единоборств "Лидер" и еще три дня назад выиграл одно из местных соревнований.

Что известно об обстреле Новгород-Северска?

Во вторник, 21 октября, россияне обстреляли кассетными боеприпасами стадион, больницу, школы и парк в центре Новгород-Северского.

Начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов сообщил, что по состоянию на 22 октября в результате комбинированной атаки погибли четыре и ранены 11 человек.

Он отметил, что среди раненых – 10-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии на лечении в "Охматдете".

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на машину для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Россияне убили маленького каратиста в Киеве